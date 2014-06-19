Он также призвал заниматься вопросами миграции вместе со странами-соседями.

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости повышать производительность труда для решения проблем с мигрантами. Об этом он заявил на прямой линии, совмещенной с пресс-конфенцией.

По словам главы государства, было много дискуссий по поводу того, делать отдельное ведомство по вопросам миграции или оставить его в рамках МВД. Он подчеркнул, что нужно укреплять эту составляющую в рамках МВД. Также Путин призвал заниматься вопросами миграции вместе со странами-соседями

Ранее Путин заявил, что Россия всегда готова к компромиссам.

Видео: Прямая линия с Владимиром Путиным 19 декабря 2024 года