Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о многодневном голосовании. Соответствующая информация появилась на официальном портале правовой информации.
Это означает, что теперь голосование на выборах и референдумах может проходить в течение нескольких дней подряд, но не более трех.
Если на голосование отведено больше одного дня, то граждане не смогут проголосовать досрочно или с использованием открепительных удостоверений. Подсчет бюллетеней будет проходить в последний день. Голосование на дому также сохранится.
Ранее ЦИК объявил о трехдневном голосовании в сентябре. По словам Эллы Памфиловой, это соответствует "требованию времени".
Видео: ЦИК России
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