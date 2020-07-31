Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах

Открепиться при многодневном голосовании будет нельзя.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о многодневном голосовании. Соответствующая информация появилась на официальном портале правовой информации.

Это означает, что теперь голосование на выборах и референдумах может проходить в течение нескольких дней подряд, но не более трех.

Если на голосование отведено больше одного дня, то граждане не смогут проголосовать досрочно или с использованием открепительных удостоверений. Подсчет бюллетеней будет проходить в последний день. Голосование на дому также сохранится.



Ранее ЦИК объявил о трехдневном голосовании в сентябре. По словам Эллы Памфиловой, это соответствует "требованию времени".

Видео: ЦИК России

