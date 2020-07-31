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Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах

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Открепиться при многодневном голосовании будет нельзя.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о многодневном голосовании. Соответствующая информация появилась на официальном портале правовой информации.

Это означает, что теперь голосование на выборах и референдумах может проходить в течение нескольких дней подряд, но не более трех. 

Если на голосование отведено больше одного дня, то граждане не смогут проголосовать досрочно или с использованием открепительных удостоверений. Подсчет бюллетеней будет проходить в последний день. Голосование на дому также сохранится. 

Ранее ЦИК объявил о трехдневном голосовании в сентябре. По словам Эллы Памфиловой, это соответствует "требованию времени". 

Видео: ЦИК России
 

Теги: выборы, голосование, многодневное голосование, путин
Категории: Лента новостей, Новости России,

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