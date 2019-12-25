Путин отметил вклад Магомедова в укрепление мира на Северном Кавказе

Глава РФ поздравил экс-председателя госсовета Дагестана с 90-летием.

Владимир Путин отметил вклад Магомедали Магомедова в укрепление мира на Северном Кавказе. Глава страны поздравил экс-председателя государственного совета Дагестана с 90-летним юбилеем. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

На протяжении многих лет ваша ответственная, востребованная работа направлена на развитие экономики и социальной сферы родного Дагестана, повышение качества жизни земляков говорится в обращении к Магомедали Магомедову

Президент России напомнил, что Магомедали Магомедов внес вклад в укрепление мира в регионе Северного Кавказа. Он напомнил, что бывший чиновник является видным общественным деятелем, патриотом и гражданином. По словам Владимира Путина, Магомедов пользуется большим авторитетом и в Дагестане, и по всей стране.

Денис Проценко едет в Дагестан для помощи в борьбе с корнавирусом.