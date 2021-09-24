Путин обсудил с членами Совета безопасности итоги переговоров России и Белоруссии

Встреча прошла в режиме видеоконференции.

Президент России Владимир Путин с постоянными членами Совета Безопасности обсудил итоги переговоров между Россией и Белоруссией. В том числе обсуждались вопросы безопасности. Речь идет про параметры дальнейшего строительства Союзного государства.

Есть там и вопросы, касающиеся обеспечения безопасности наших стран в столь бурно меняющемся мире. Поэтому предлагаю сегодня обсудить именно эту тему. Владимир Путин, президент России

Встреча проходила в режиме видеоконференции. Участие в совещании принимали премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также председатель Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр МВД Владимир Колокольцев и так далее.

Ранее мы писали, что в России на выплаты одиноким родителям выделят почти 258 млрд рублей.

Видео: YouTube / Россия 24