Глава РФ оценил ключевые факторы успеха государства в бизнес-среде.

Российский президент Владимир Путин назвал ключевой фактор инвестиционной привлекательности страны. Информацией глава государства поделился с представителями итальянского бизнеса на рабочей встрече в Москве. По словам политика, власти РФ намерены и далее уделять значительное внимание макроэкономическим показателям, стабильности экономики и формированию комфортного климата для предпринимателей.

Вызванный пандемией глобальный экономический кризис сказался на нашей стране не так существенно. Это стало возможным во многом благодаря структурной надёжности российской экономики. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны уточнил, что большую роль в вопросе деловой и предпринимательской привлекательности играет Консультативный совет по иностранным инвестициям. Структура функционирует при российском правительстве уже 26 лет. Также в стране регулярно проводятся междунвродные экономические форумы, на которые приглашаются ведущие специалисты со всего мира. Речь идет о Петербургском, Восточном форумах, "Иннопроме" в Екатеринбурге и других мероприятиях. По традии бизнес Италии принимает участие в них и даже выступает партнером.

Россия к 2035 году может стать одним из крупнейших экспортеров водорода.

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