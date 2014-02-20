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Путин: экономика РФ выходит из вызванного пандемией кризиса

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Глава государства отметил высокие экономические показатели страны.

Президент России Владимир Путин заявил, что отечественная экономика выходит из сложной ситуации, которая была вызвана пандемией COVID-19. Об этом пишет "РИА Новости".

По его словам, в настоящее время продолжается работа по восстановлении экономики, несмотря на имеющиеся сложности. Путин подчеркнул, что это хорошо видно по экономическим показателям.

России удается преодолевать те сложности, с которыми столкнулся весь мир на протяжении предыдущего года. И экономика наша выходит из той сложной ситуации, в которой все мы оказались.

Владимир Путин, президент РФ

Напомним глава государства призвал россиян пройти вакцинацию от коронавируса. Он отметил, вакцинация от COVID-19 в настоящее время является очень важной процедурой.

Ранее Путин заявил о необходимости развития туризма на Дальнем Востоке.

Видео: kremlin.ru

 
Теги: владимир путин, экономика россии, экономический кризис
Категории: Новости России, Лента новостей,

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