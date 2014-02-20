Путин: экономика РФ выходит из вызванного пандемией кризиса

Глава государства отметил высокие экономические показатели страны.

Президент России Владимир Путин заявил, что отечественная экономика выходит из сложной ситуации, которая была вызвана пандемией COVID-19. Об этом пишет "РИА Новости".

По его словам, в настоящее время продолжается работа по восстановлении экономики, несмотря на имеющиеся сложности. Путин подчеркнул, что это хорошо видно по экономическим показателям.

России удается преодолевать те сложности, с которыми столкнулся весь мир на протяжении предыдущего года. И экономика наша выходит из той сложной ситуации, в которой все мы оказались. Владимир Путин, президент РФ

Напомним глава государства призвал россиян пройти вакцинацию от коронавируса. Он отметил, вакцинация от COVID-19 в настоящее время является очень важной процедурой.

Ранее Путин заявил о необходимости развития туризма на Дальнем Востоке.

Видео: kremlin.ru