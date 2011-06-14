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Пушкинский район и провинция Аюттхайя станут побратимами
Сегодня, 13:40
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Пушкинский район и провинция Аюттхайя станут побратимами

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Россия пригласила Таиланд присоединиться к странам-участницам объединения БРИКС в статусе партнёра.

Губернатор Петербурга Александр Беглов провел рабочую встречу с представителями делегации Таиланда, возглавляемой президентом местной самоуправляющей организации провинции Пхукет Реаватом Ариробом. Информация об этом опубликована в пресс-релизе городской администрации.

Во время встречи Беглов подчеркнул, что Россия пригласила Таиланд присоединиться к странам-участницам объединения БРИКС в статусе партнёра. Он особо отметил высокий уровень сотрудничества и взаимопонимания между двумя странами, отметив, что российские регионы активно развивают партнёрские связи с азиатскими странами, включая государства-члены БРИКС.

Кроме того, губернатор отдельно остановился на перспективах укрепления межрегиональных отношений, сообщив, что вскоре будет установлен официальный дружественный союз между Пушкинским районом Петербурга и провинцией Аюттхая в Таиланде.

Реават Арироб поделился планами визита в Северную столицу представителей туристических компаний и административных органов провинции Пхукет, намеченного на следующий месяц, целью которого станут переговоры о расширении двусторонних контактов.

 Ранее петербургский парламент готовится к "нулевым" чтениям бюджета.

Фото: пресс-служба губернатора Петербурга

Теги: международные отношения, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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