Пушкинский район и провинция Аюттхайя станут побратимами

Россия пригласила Таиланд присоединиться к странам-участницам объединения БРИКС в статусе партнёра.

Губернатор Петербурга Александр Беглов провел рабочую встречу с представителями делегации Таиланда, возглавляемой президентом местной самоуправляющей организации провинции Пхукет Реаватом Ариробом. Информация об этом опубликована в пресс-релизе городской администрации.

Во время встречи Беглов подчеркнул, что Россия пригласила Таиланд присоединиться к странам-участницам объединения БРИКС в статусе партнёра. Он особо отметил высокий уровень сотрудничества и взаимопонимания между двумя странами, отметив, что российские регионы активно развивают партнёрские связи с азиатскими странами, включая государства-члены БРИКС.

Кроме того, губернатор отдельно остановился на перспективах укрепления межрегиональных отношений, сообщив, что вскоре будет установлен официальный дружественный союз между Пушкинским районом Петербурга и провинцией Аюттхая в Таиланде.

Реават Арироб поделился планами визита в Северную столицу представителей туристических компаний и административных органов провинции Пхукет, намеченного на следующий месяц, целью которого станут переговоры о расширении двусторонних контактов.

Ранее петербургский парламент готовится к "нулевым" чтениям бюджета.

Фото: пресс-служба губернатора Петербурга