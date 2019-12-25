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Пушка Петропавловской крепости выстрелит 11 июня в честь волонтеров Евро
Сегодня, 10:41
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Пушка Петропавловской крепости выстрелит 11 июня в честь волонтеров Евро

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На Евро-2020 будет работать 1500 городских волонтеров.

Полуденный выстрел пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости 11-го июня посвятят городским волонтерам Евро-2020. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга. 

Выстрел прозвучит "в знак уважения к миссии" волонтеров, отметил губернатор Александр Беглов. 

Роль волонтеров очень важна. От них во многом зависит впечатление, которое останется у гостей от нашего города и страны в целом.

Александр Беглов, губернатор Петербурга.

В период Чемпионата Европы по футболу волонтеры будут работать по 7 функциональным направлениям: "Штаб", "Транспорт", "Медицина", "Зона болельщиков UEFA", "Культурно-развлекательная программа", "Последний километр" и "Медиа-обеспечение". В общей сложности на Евро будут помогать 1,5 тыс. волонтеров. Они были отобраны из 11 тыс. заявок. Знание иностранного языка было обязательным критерием. 

Накануне в Пулково прибыла Сборная Словакии по футболу и их болельщики. 

Фото: ВКонтакте / Волонтеры UEFA EURO 2020

Теги: волонтеры, выстрел пушки, петропавловская крепость
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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