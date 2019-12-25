Пушка Петропавловской крепости выстрелит 11 июня в честь волонтеров Евро

На Евро-2020 будет работать 1500 городских волонтеров.

Полуденный выстрел пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости 11-го июня посвятят городским волонтерам Евро-2020. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

Выстрел прозвучит "в знак уважения к миссии" волонтеров, отметил губернатор Александр Беглов.

Роль волонтеров очень важна. От них во многом зависит впечатление, которое останется у гостей от нашего города и страны в целом. Александр Беглов, губернатор Петербурга.

В период Чемпионата Европы по футболу волонтеры будут работать по 7 функциональным направлениям: "Штаб", "Транспорт", "Медицина", "Зона болельщиков UEFA", "Культурно-развлекательная программа", "Последний километр" и "Медиа-обеспечение". В общей сложности на Евро будут помогать 1,5 тыс. волонтеров. Они были отобраны из 11 тыс. заявок. Знание иностранного языка было обязательным критерием.

Накануне в Пулково прибыла Сборная Словакии по футболу и их болельщики.

Фото: ВКонтакте / Волонтеры UEFA EURO 2020