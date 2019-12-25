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Пулково встретил сборную Словакии и их болельщиков в рамках ЕВРО-2020
Сегодня, 18:38
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Пулково встретил сборную Словакии и их болельщиков в рамках ЕВРО-2020

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В понедельник, 14 июня, футболисты сыграют первый матч против сборной Польши. 

Аэропорт Пулково встретил сборную Словакии и их болельщиков, которые прилетели в Петербург в рамках ЕВРО-2020. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта в среду, 9 июня. Так, в понедельник, 14 июня, футболисты сыграют первый матч против сборной Польши. 

В пресс-службе также отметили, что в дни проведения ЕВРО-2020 аэропорт обслужит сборные Бельгии, Польши, России, Словакии, Финляндии и Швеции по футболу. Кроме того, с 11 июня Пулково начнет обслуживать чартерные рейсы с футбольными болельщиками на борту из Братиславы, Брюсселя, Варшавы и Хельсинки. 

В пресс-службе добавили, что инфраструктура аэропорта полностью готова к футбольному мероприятию. 

Организованы парковки для организованных групп болельщиков, обновлена навигация, установлены информационный стойки, организована работа волонтеров,

 – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Петербурге трамваи и троллейбусы "переоделись" к Евро-2020.

Фото: ВКонтакте / Аэропорт Пулково; Piter.tv

Теги: аэропорт, евро-2020, пулково, сборная словакии
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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