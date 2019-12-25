Психотерапевт: "Из-за паники люди ищут любые решения для выживания"

Врач-невролог из "Елизаветинской больницы" отметил, что человеку свойственно поддаваться панике.

Врач-невролог, психотерапевт Роберт Арушанов из "Елизаветинской больницы" рассказал, что такое паника и почему это нормально.

По его словам, человеку свойственно, как животному, поддаваться любому стадному чувству. Это инстинкт самосохранения: мы чувствует себя безопаснее внутри группы, к тому же нахождение в группе снижает чувство личной ответственности.

Паника похожа на физическое явление под названием "индукция", когда заряженное тело передает заряд другим телам.

"Сейчас мы наблюдаем "психологическую индукцию": группа паникующих людей "заряжает" другую часть людей, а те в свою очередь "заряжают" дальше. В конечном итоге выраженное эмоциональное напряжение распространяется и захватывает все оставшееся окружение", – отметил Арушанов.

Это объясняет необдуманное желание скупать товары первой необходимости. Паника снижает объективность мышления и наталкивает на неосознанные действия.

Ко всему прочему государство принимает различные меры по предотвращению распространения коронавируса, закрывает границы, отменяет мероприятия, проводит дезинфекцию: таких мер при предыдущих эпидемиях не принималось, поэтому некоторые думают, что конец света близко.

"Толпа в страхе начинает неосознанно искать любые решения для выживания. И пища, как предмет необходимости, придает некоторое чувство защищенности: не будет возможности никуда ходить, так хоть буду сытым", — отметил врач.

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