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Псевдосотрудник ФСБ убедил врача из Петербурга перевести более 1 млн рублей на неизвестный счет
Сегодня, 10:56
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kraratau27

Псевдосотрудник ФСБ убедил врача из Петербурга перевести более 1 млн рублей на неизвестный счет

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Вдобавок женщина отправила мошеннику почти две тысячи долларов.

Окулист из Северной столицы перевела злоумышленнику, который назвался сотрудником ФСБ, крупную сумму денег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 21 марта.

Врач-офтальмолог обратилась в правоохранительные органы и сообщила, что ее развели на большую сумму денег. Утром 16 марта ей позвонил "сотрудник ФСБ" и сообщил, что средства с ее карты пытаются украсть мошенники. Он убедил женщину перевести на продиктованную карту 1 млн 348 тысяч рублей и 1 965 долларов США. 

Возбуждено уголовное дело по факту кражи.

Ранее в Piter.tv сообщили, что эксперты раскрыли схемы мошенников с денежными переводами "по ошибке".

Фото: pixabay

Теги: мошенничество, петербург
Категории: Происшествия, Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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