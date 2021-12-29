Производители сладостей предупредили о подорожании продукции в России

Производители запрашивают разные повышения цен в зависимости от бренда.

Компании Mondelez, Ferrero, "Объединенные кондитеры", "Хлебпром" предупредили о повышении цен на свою продукцию. Об этом пишут "Известия".

Производители запрашивают разные повышения цен в зависимости от бренда. Так, Mondelez хочет повысить цены на бисквиты и печенье до 19%, а на шоколад – до 9%. Жевательная резинка и леденцы в свою очередь могут подорожать на 6%. Всего в списке значатся более 60 товаров. Это жвачки Dirol, конфеты Halls, вафли, шоколад Milka и Alpen Gold и другая продукция.

Поставщик отметил, что вынужденной мерой является подорожание товаров раз в год. Это позволяет сохранить качество товаров на должном уровне. При этом компания Ferrero, по информации издания, может повысить цены на продукцию на 6%. Речь идет про конфеты конфеты Ferrero и Raffaello, товары под брендом Kinder, пасту Nutella и другие. В списке оказались 130 товаров.

В "Верном" заявили также, что "Объединенные кондитеры" повысят закупочные цены до 18%. Цены могут поднять на вафельрные торты, пряники, халву, зефир, конфеты. Всего в списке порядка 100 позиций.

"Хлебпром" в свою очередь может повысить цены до 23% на торты и пирожные.

Ранее Силуанов заявил, что пик инфляции в России пройден.

Фото: pixabay