Происшествия в Спб за сутки, 4 декабря: фото и видео

Происшествия в Петербурге за 4 декабря: Piter.TV расскажет, что случилось в Питере за прошедшие сутки. Обзор ДТП, ЧП и криминальных происшествий от нашей редакции.

Декабрь все никак не может определиться с погодой: то город завалит снегом, то все растает и превратиться в лед. Мрачная и нестабильная погода способствует традиционным зимним происшествиям в Петербурге. В городе происходят ДТП, трамваи сходят с путей, а преступники пользуются увеличившимся темным временем суток и нападают на людей в разных районах Северной столицы.

Канал Piter.TV предлагает своим читателям традиционный обзор происшествий за минувшие сутки. Мы расскажем о самых ярких и необычных ДТП и ЧП Питера, а также покажем их видео и фото.

Происшествия в Спб за сутки, 4 декабря

1. На Литейном проспекте перевернулась легковушка. Начнем с традиционных ночных ДТП. Кажется, в Петербурге и дня не проходит без уже привычных ДТП-перевертышей. На этот раз местом "ледового шоу" оказался Литейный проспект неподалеку от Литейного моста. Канал Piter.TV публикует видео этого происшествия. В главной роли оказались две легковушки, одна из которых потеряла колесо, а другая завалилась на крышу. К счастью, оба водителя выбрались из машин вовремя и не пострадали.

2. В Выборгском районе полиция расследует дело о похищении одиннадцатилетнего мальчика. Забудем про машины: все-таки автомобили всегда можно починить или заменить. Гораздо труднее восстановить детскую психику. Как стало известно Piter.TV, в Выборгском районе Ленобласти трое кавказцев на иномарке похитили 11-летнего мальчика. Его нашли позже - парень лежал без сознания на территории одного из заброшенных заводов в Зеленогорске. Полиция ищет обидчиков и пытается понять: зачем эти люди похищали школьника, и что они делали с ним во время пленения.

3. На Витебской улице нашли тело бомжа пропавшего год назад из Витебска. А вот здесь пропавшего человека явно не успели найти вовремя. Тело гражданина Белоруссии нашли в одном из домов на Витебской улице. Магия имен: год назад этот человек пропал без вести в Витебске. Теперь следствию придется восстановить путь 47-летнего мужчины за это время. Но пока что неизвестны даже причины его смерти.

4. Видео: "Пушкинскую" открыли после почти часовой проверки. Еще одна неприятная традиция: станции петербургского метро стали закрывать на проверке еще чаще. На этот раз около часа была закрыта "Пушкинская" и переход на "Звенигородскую". Город лишили важного пересадочного узла с "красной" на "фиолетовую" ветку. Стоит ли говорить, что недовольных случившимся были сотни! Мы же публикуем видео со станции сразу после открытия.

5. На улице Демьяна Бедного двое мужчин устроили поножовщину. Эту историю нам рассказали работники вневедомственного отдела Росгвардии. Их вызвали на улицу Демьяна Бедного, где посреди бела дня двое небогатых мужчин устроили поножовщину. 25-летний петербуржец несколько раз ударил кухонным ножом 20-летнего друга. К счастью, их вовремя разняли: теперь обидчика ждут следствие и суд.

6. На юге Петербурга 100 жилых домов остались без отопления до утра из-за прорыва трубы. Улица Десантников осталась без тепла. Причиной этого печального для зимы факта стал мощный прорыв на теплосети. Канал Piter.TV публикует видео с места ликвидации аварии: бомбануло там знатно! Чинить будут до утра.

7. На Московском вокзале молодой парень избил петербуржца ногами по голове. Московский вокзал - не только красивое место и памятник архитектуры. Теперь это еще и бойцовский клуб. Так решили двое приезжих, которые устроили жесткий махач прямо в зале ожидания. В ход пошли руки, ноги и даже удары с "вертушки". Жалко, что с этого ЧП видео у нас нет! Там был настоящий Мортал Комбат.