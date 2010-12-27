На Московском вокзале молодой парень избил петербуржца ногами по голове

В Центральном районе петербуржец жестоко избил мужчину из-за словесного конфликта.

Вневедомственный отряд нацгвардии по Центральному району задержал 29-летего петербуржца, нанесшего сербезные травмы мужчине на Московском вокзале. Об этом сообщил представитель пресс-службы из управления ведомства.

Инцидент произошел в четыре часа утра 4 декабря. Молодой драчун напал на 46-летнего пострадавшего в зале ожидания. Злоумышленник избил оппонента ударами ног по голове. В результате происшествия, жертве понадобилась медицинская помощь. Ему сломали челюсть. В настоящее время он госпитализирован.

Очевидцы событий моментально обратилась к органам правопорядка, чтобы те помешали преступнику совершить свой замысел до конца. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину на месте. Он направлен в 76 отдел полиции. В отношении нарушителя будет возбуждено уголовное дело.