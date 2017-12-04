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Asyaromanenkova
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Видео: "Пушкинскую" открыли после почти часовой проверки

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Станцию метро "Пушкинская" открыли после проверки в 11.21. Сообщается, что никаких опасных предметов обнаружено не было.

После проверки открыли станцию метро "Пушкинская" в 11.21. Также для пассажиров доступен и переход на "Звенигородскую", который также ограничивали на вход. Никаких подозрительных предметов на станции обнаружено не было, сообщают в пресс-службе метро. Вестибюли работают в штатном режиме.

Ранее Piter.tv сообщал. что метро "Пушкинская" и переход закрыли на проверку. Это произошло в 10.37. К счастью, основной утренний поток пассажиров уже иссяк. но около закрытого перехода собралось немало человек, ожидающих открытия.

Теги: метро спб , новости спб , происшествия спб
Категории: Происшествия

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