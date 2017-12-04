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Метро "Пушкинская" и переход закрыли на проверку

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Утром в понедельник, 4 декабря, станцию метро "Пушкинская" закрыли на проверку. Кроме того для пассажиров недоступен переход на "Звенигородскую".

Станцию красной ветки метро "Пушкинская" закрыли на проверку утром в понедельник, 4 декабря. Пассажиров начали эвакуировать в 10.37. Кроме того, для прохода закрыт переход на "Звенигородскую". Как уточняют в пресс-службе метрополитена, причина перекрытия - в бесхозном предмете. Сколько времени займет проверка - пока не известно.

Поезда проезжают станцию без остановок (на видео внизу). Пассажиры дожидаются открытия станции на соседней станции. О закрытии "Пушкинской" объявляют по громкой связи в вестибюлях метро и переходах.

Видео: Piter.tv

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Теги: метро спб , новости спб , происшествия спб
Категории: Картина дня Происшествия

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