Метро "Пушкинская" и переход закрыли на проверку

Станцию красной ветки метро "Пушкинская" закрыли на проверку утром в понедельник, 4 декабря. Пассажиров начали эвакуировать в 10.37. Кроме того, для прохода закрыт переход на "Звенигородскую". Как уточняют в пресс-службе метрополитена, причина перекрытия - в бесхозном предмете. Сколько времени займет проверка - пока не известно.
Поезда проезжают станцию без остановок (на видео внизу). Пассажиры дожидаются открытия станции на соседней станции. О закрытии "Пушкинской" объявляют по громкой связи в вестибюлях метро и переходах.
Видео: Piter.tv