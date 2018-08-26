На автодороге "Россия" произошло смертельное лобовое ДТП

Известно об одном погибшем, также пострадали женщина и ребенок.

В ночь на 26 августа в Тосненском районе между Рябово и селом Ушаки произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей "Киа Церато" и "Джили", также была задета машина "Лада Ларгус". Об этом сообщают очевидцы.

По их словам, неадекватный водитель "Киа" выехал на встречную полосу и врезался в красный автомобиль "Джили". Известно, что хозяин "Церато" ехал из Твери и попути уже попал в одно ДТП. Участники дорожного движения просили, чтобы лихача остановили на платной стоянке, но этого не произошло. Водитель "Ларгуса" не успел среагировать и въехал по касательной в эту аварию третьим.

Водитель "Киа" погиб на месте, как и водитель "Джили". Женщину и 12-летнюю девочку, ехавших в "Джили" госпитализировали с серьезными травмами.

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