Происшествия в Петербурге за сутки: обзор 22 декабря

Канал Piter.TV расскажет какие происшествия случились в Петербурге 22 декабря. Фото и видео с места событий можно увидеть в этом материале.

Каждый день в Санкт-Петербурге случаются происшествия криминальные, жуткие, а бывают и страшно смешными. Сегодня, 22 декабря мы расскажем о том, что произошло в Северной столице за сутки.

Петербуржец, который бил тревогу о пропаже жены обвиняется в ее убийстве. Мужчина, который пытался запутать следователей и сбить с толку все же прокололся. Его удалось вывести на чистую воду. Прокуратура Петроградского района Петербуга утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины за убийство жены. По данным материала, весной 2017 года петербуржец обратился в полицию с заявлением о пропаже супруги, на которой он женился пару месяцев назад. Обвиняемый сообщил, что супруга страдала онкологическим заболеванием и уехала лечиться на Украину.

В Выборгском районе сотрудница ломбарда присвоила более 500 тысяч рублей. Печальная история о том, как не надо делать. Сотрудница ломбарда Марина Любимцева обвиняется в совершении двух преступлений. Любимцева, работая по совместительству в ломбарде и приемном пункте, используя свое служебное положение, похитила вверенные ей денежные средства, причинив ущерб работодателям на общую сумму более 650 тыс. рублей. Об этом сообщили в ведомстве. Любимцева в свою очередь не стала сопротивляться и пытаться выкрутиться. Подсудимая признала свою вину.

В Петербурге наркокурьер сбил инспектора ДПС, пытался скрыться и улетел в кювет. Фиаско или мгновенная карма? Мужчину с крупной партией наркотиков поймали ценой сразу двух ДТП. Вечером 21 декабря сотрудник ДПС остановил автомобиль BMW для проверки. Но водитель испугался досмотра, в результате чего наехал на представителя закона. Попытавшись скрыться с места происшествия мужчина не справился с управлением и улетел в кювет.

На улице Брянцева неадекватный голый мужчина пробрался в чужую квартиру и выбросил мебель. Самый эпичный случай за 22 декабря в Петербурге произошел в Калининском районе. На улице Брянцева в доме номер 12 пожарные пытаются добраться до неадекватного петербуржца, который пробрался в голом виде в чужую квартиру грозится спрыгнуть. Как сообщают очевидцы, мужчина находится в невменяемом состоянии. Предствители МЧС пытаются забраться на четветрый этаж и обезвредить нарушителя.

Местные жители объяснили спасателям, что квартира, в которой находится молодой человек, ему не принадлежит. Однако, он чувствует себя там как хозяин: выбросил из окна мебель и хотел самостоятельно сброситься с балкона.

Видео: Piter.tv