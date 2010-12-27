В Петербурге наркокурьер сбил инспектора ДПС, пытался скрыться и улетел в кювет

Мужчина, в багажнике которого лежало шесть килограммов наркотиков, попытался уехать от ГИБДД, сбив инспктора. Но не смогу далеко уехать, так как улетел в кювет.

Мужчину с крупной партией наркотиков поймали ценой сразу двух ДТП. Вечером 21 декабря сотрудник ДПС остановил автомобиль BMW для проверки. Но водитель испугался досмотра, поэтому наехал на представителя закона. Попытавшись скрыться с места происшествия мужчина не справился с управлением и улетел в кювет.

Уже после этого машину проверили и поняли, почему водитель запаниковал. В автомобиле оказалось шесть килограммов наркотиков.

Делом занялся Следственный комитет. Как сообщают в пресс-службе ведомства, мужчину 1991 года рождения задержали. Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Идет расследование. Выясняются его каналы поставки и сбыта. Также возбуждено уголовное дело по статье применение насилия в отношении представителя власти.