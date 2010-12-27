В Выборгском районе сотрудница ломбарда присвоила более 500 тысяч рублей

В суду Выборгского района в Петербурге был вынесен приговор по уголовному делу в отношении Марины Любимцевой

В пресс-службе прокуратуры города сообщили, что сотрудница ломбарда Марина Любимцева обвиняется в совершении двух преступлений.

“Любимцева, работая по совместительству в ломбарде и приемном пункте, используя свое служебное положение, похитила вверенные ей денежные средства, причинив ущерб работодателям на общую сумму более 650 тыс. рублей”, – рассказали в ведомстве.

Подсудимая признала свою вину.

Суд назначил ей наказание в виде 2,5 года лишения свободы в соответствии со статьей 160 УК РФ «Хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном и значительном размерах», обязав Любимцеву возместить причиненный ущерб.

