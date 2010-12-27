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На улице Демьяна Бедного двое мужчин устроили поножовщину
Сегодня, 14:45
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Butenko
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На улице Демьяна Бедного двое мужчин устроили поножовщину

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В субботу на Демьяна Бедного 25-летний мужчина порезал своего 20-летнего товарища.

В эту субботу, 2 декабря, на улице Демьяна Бедного был задержан 25-летний дебошир. Мужчину подозревают в нападении на своего знакомого. Как сообщает пресс-служба вневедомственной охраны войск национальной гвардии, ЧП случилось в 16 часов дня в многоквартирном доме № 22. Соседи услышали звуки борьбы и человеческие крики, после чего вызвали правоохранителей. 

В итоге вневедомственная охрана первой приехала в "нехорошую квартиру". Они нашли 20-летнего парня с ножевыми ранениями и его 25-летнего обидчика. У преступника изъяли нож, а потерпевшего отправили в больницу. Теперь молодого петербуржца ждут следствие и суд. Его обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью средней степени тяжести. 

 

Фото: Piter.TV

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