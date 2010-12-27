В Выборгском районе полиция расследует дело о похищении одиннадцатилетнего мальчика

Следствие разыскивает преступников, похитивших ребенка в Выборгском районе.

Правоохранительные органы Выборгского района проверяют обстоятельства похищения одиннадцатилетнего мальчика.Сообщается, что в настоящее время время ребенок найден.

В полицию обратилась 32-летняя мать пострадавшего. Женщина пришла за помощью в 81 отдел 3 декабря. По словам заявительницы, ее сына похитили в период с 17 до 18 часов. Трое мужчин “кавказской” внешности напали на ребенка, усадили в черный автомобиль “Рено” и увезли в неизвестном направлении. Инцидент произошел около дома 12 корпус 3 по улице Симонова. На иномарке значились государственные номера, относящиеся к Ленобласти.

Известно, что мальчика позже обнаружили. Он очнулся на территории заброшенного здания в Зеленогорске. Представители закона занимаются расследованием данной ситуации.