Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
В Выборгском районе полиция расследует дело о похищении одиннадцатилетнего мальчика
Сегодня, 9:31
0
lesjasap
208

В Выборгском районе полиция расследует дело о похищении одиннадцатилетнего мальчика

0
 
 

Следствие разыскивает преступников, похитивших ребенка в Выборгском районе.

Правоохранительные органы Выборгского района проверяют обстоятельства похищения одиннадцатилетнего мальчика.Сообщается, что в настоящее время время ребенок найден.
 
В полицию обратилась 32-летняя мать пострадавшего. Женщина пришла за помощью в 81 отдел 3 декабря. По словам заявительницы, ее сына похитили в период с 17 до 18 часов. Трое мужчин “кавказской” внешности напали на ребенка, усадили в черный автомобиль “Рено” и увезли в неизвестном направлении. Инцидент произошел около дома 12 корпус 3 по улице Симонова. На иномарке значились государственные номера, относящиеся к Ленобласти. 
 
Известно, что мальчика позже обнаружили. Он очнулся на территории заброшенного здания в Зеленогорске. Представители закона занимаются расследованием данной ситуации.
Теги: выборг , выборгский район , заброшенное здание , зеленогорск , похищение
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5