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На Витебском улице нашли тело бомжа. пропавшего год назад из Витебска
Сегодня, 10:13
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lesjasap
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На Витебском улице нашли тело бомжа. пропавшего год назад из Витебска

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В Адмиралтейском районе нашли мертвеца, объявленного в розыск год назад.

На Витебской улице нашли мертвое тело жителя Витебска. Инцидент произошел на лестничной клетке в многоэтажном доме.
 
Сообщается, что третьего декабря в час дня местная жительницы выходила из дома и заметила тело неизвестного мужчины. Труп располагался между вторым третьим этажом. Выяснилось, что погибшему было 47 лет и он приехал из Белоруссии. 
 
Известно, что жертва трагичного случая была объявлена в розыск. Мужчина попал в сентябре 2016 года и не сообщал никому о своем местоположении. Он не имел постоянного места  жительства, но в одежде погибшего обнаружены документы, которые помогли установить личность. 
 
В настоящее время правоохранительные органы разбираются с обстоятельствами дела. Тело направлено в морг для изучения причин смерти.
Теги: адмиралтейский район , белоруссия , витебская улица , витебски
Категории: Происшествия Новости СПб

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