На Витебском улице нашли тело бомжа. пропавшего год назад из Витебска

В Адмиралтейском районе нашли мертвеца, объявленного в розыск год назад.

На Витебской улице нашли мертвое тело жителя Витебска. Инцидент произошел на лестничной клетке в многоэтажном доме.

Сообщается, что третьего декабря в час дня местная жительницы выходила из дома и заметила тело неизвестного мужчины. Труп располагался между вторым третьим этажом. Выяснилось, что погибшему было 47 лет и он приехал из Белоруссии.

Известно, что жертва трагичного случая была объявлена в розыск. Мужчина попал в сентябре 2016 года и не сообщал никому о своем местоположении. Он не имел постоянного места жительства, но в одежде погибшего обнаружены документы, которые помогли установить личность.

В настоящее время правоохранительные органы разбираются с обстоятельствами дела. Тело направлено в морг для изучения причин смерти.