Что случилось в Петербурге: происшествия и ДТП 7 ноября

Происшествия Петербурга за сутки. Все происшествия Спб за сегодня - 7 ноября. Ежедневный обзор ДТП и ЧП в Петербурге от канала Piter.TV.

Сто лет назад в Петербурге бушевала революция. К счастью, сегодня, 7 ноября 2017 года ничего подобного в Северной столице не происходило. Хотя определенные параллели со страшным 1917-м годом все-таки нашлись. Мы писали, что погода 7 ноября 1917 и 2017 оказалась идентичной.

И, хотя крейсер "Аврора" не стрелял, а матросы не штурмовали Зимний дворец, свою долю происшествий наш город все-таки получил. Более того, мы пережили настоящий "день жестянщика" из-за оттепели и наледи на дорогах. Не обошлось и без криминала. Об этом рассказываем прямо сейчас в обзоре ДТП и ЧП Петербурга от Piter.TV.

Происшествия спб за сегодня - все происшествия Петербурга 7 ноября

1. Преступники и ДПС устроили погоню с аварией в Красном Селе. Этот день для жителей Красного Села начался не с кофе. По центральным улицам района гоняли две "Лады Гранты". Когда местные жители пригляделись к машинам, то увидели, что в одной из них находились инспекторы ДПС. Во второй, если верить логике, находились правонарушители. В итоге - после нескольких нарушений ПДД и опасных поворотов непослушники влетели в микроавтобус. Их тут же задержали. Подробности этой погони пока что не сообщаются, зато в социальных сетях уже появились фото и видео с места ЧП.

2. У петербургского коллектора угнали автомобиль с полным баком бензина. Следующая новость заставит петербуржцев поверить в справедливость. В Северной столице угнали машину у сотрудника коллекторского агентства. Причем не просто у сотрудника, а у директора. Еще днем 6 ноября гражданин лишился своего Jeep Grand Cherokee (неплохо же они живут) с полным баком топлива. Но не спешите радоваться и злорадствовать - все-таки и коллекторскую работу должен кто-то делать, а права коллекторов должен кто-то защищать. Так что джип за 2 млн рублей уже ищет полиция (коллектор должен держать кулачки, чтобы у следователей и ДПС не было просроченных кредитов и конфликтов с его фирмой).

3. Видео: вертолет забирал жертв ДТП на КАД. На КАД сегодня было не проехать, не пройти. Кольцевая автодорога стояла в ужасных пробках. Причиной одной из них, растянувшейся на 8 км, стало столкновение грузовика и легковушки Renault. Затор был таким глухим, что пострадавших в аварии эвакуировали санитарным вертолетом. Подробности и последствия аварии пока не сообщаются, но фото и видео с места ЧП смотрятся жутко.

4. Появилось видео с места жуткого ДТП с участием двух грузовиков на КАД. Тут тоже ничего хорошего. На КАД под Кронштадтом столкнулись КамАЗ и грузовик, перевозивший огнеопасную жидкость. КамАЗ слишком поздно заметил другую машину и влетел сначала в нее, а потом в бортовое ограждение. В итоге только чудом содержимое "красной фуры" не взлетело на воздух. А вот КамАЗ остался далеко за пределами дороги. Правда, очевидцы уверили петербуржцев, что все выжили, правда, водитель отечественного грузовика все-таки получил травмы.

5. В Петербурге станцию метро "Девяткино" открыли спустя полтора часа. Этой осенью петербуржцы привыкли к тому, что закрытия станций метро не длятся больше 30 минут. Но случай со станцией "Девяткино" оказался исключением. Там 1.5 часа изучали брошенный на пути сверток. Все обошлось, но осадочек остался - граждане в очередной раз вспомнили о том, что в наше время нельзя терять бдительность. Вскоре метрополитен закрыл на вход и выход "Удельную", но ее как раз открыли через 15 минут!