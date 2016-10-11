Шутка истории: погода 7 ноября 1917 и 2017 оказалась идентичной

Синоптики Санкт-Петербурга рассказали о сходстве в метеорологических условиях ноября 1917 и 2017 годов.

Природа, похоже, решила отметить 100-летие Октябрьской революции вместе с петербуржцами. Как говорят синоптики, в этом году ноябрь получился таким же, каким он был в 1917 году. Об этом представителям СМИ рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Эксперт уточнил, что 7 ноября 1917 года на улице было тепло и влажно, при это осадков не было. Александр Колесов даже пошутил, что погода в этом году способствует революции.

Получается, что петербуржцы могут живо погрузиться в историю своего города и страны. При идентичной погоде в декорациях Санкт-Петербурга проще представить события, которые происходили в 1917 году.

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