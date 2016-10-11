Появились видео с фестиваля света в Петербурге

На Дворцовой площади прошел первый день Фестиваля света. Петербуржцы публикуют в социальных сетях эффектные ролики с этого незабываемого шоу.

В Петербурге стартовал "Фестиваль света". В этом году он пройдет 5 и 6 ноября сразу в нескольких локациях в центре Северной столицы. Экранами для 3D-мэппинга стали Зимний дворец, Главный штаб и крейсер "Аврора".

Первый день "Фестиваля света" закончился несколько минут назад. Посетители мероприятия уже активно выкладывают в социальные сети фото и видео с шоу на Дворцовой площади. По ним видно, что темой фестиваля, как и ожидалось, стала Революция 1917 года. На видео попали революционные лозунги, портреты членов августейшей фамилии и даже Григория Распутина. Впрочем, по другим роликам можно понять, что световое шоу не застряло в 20-х годах прошлого века. На стены исторических объектов проэцировались и картины из других эпох прошлого столетия.

В финале вечера организаторы "Фестиваля света" запустили в небо салют. Вспышки фейерверков прогремели над крейсером "Аврора" и также привлекли внимание зрителей проекта.

Отметим, что помимо хвалебных отзывов от самих зрителей, в социальных сетях нашлось место и критике. Особенно негодовали водители, которые столкнулись с пробками на Невском проспекте и перекрытым Дворцовым проездом. Кроме того, во время "Фестиваля света" люди сталкивались с проблемами во время путешествия по метро: на центральных станциях было очень много народа, петербуржцы жаловались на толчею и давку.

Видео: Instagram