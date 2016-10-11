Видео: вертолет забирал жертв ДТП на КАД

На КАД неподалеку от Вантового моста произошло ДТП с жертвами. Пострадавших эвакуировал спасательный вертолет.

Утром на КАД в Санкт-Петербурге произошло несколько жестких ДТП. Из-за этого кольцевая автодорога стоит в пробках, некоторые заторы затягиваются на несколько километров.

Особенно тяжелая и страшная авария произошла на внутреннем кольце КАДа неподалеку от Вантового моста. Пострадавших в этом столкновении эвакуировал санитарный вертолет. Момент посадки транспортного средства попал на видео, которое очевидцы оперативно выложили в социальные сети.

Подробности аварии пока что не сообщаются. По последним данным, здесь столкнулись грузовик и легковушка "Рено". Известно, что из-за этого ДТП выросла пробка, превысившая 8 км.

Ранее мы писали, что появилось видео с места жуткого ДТП с участием двух грузовиков на КАД.

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург