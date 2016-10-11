Появилось видео с места жуткого ДТП с участием двух грузовиков на КАД

На КАДе в сторону Кронштадта столкнулись два грузовика.

Высокая скорость, скользкая дорога и слабые тормоза снова стали причинами жесткого ДТП на кольцевой автодороге в Петербурге. На 130-м километре КАДа в сторону Кронштадта столкнулись КамАЗ и еще одна крупная фура иностранного производства. По словам очевидцев, второй грузовик остановился в крайней правой полосе. А водитель КамАЗа не увидел коллегу по цеху и влетел в него на полной скорости. После столкновения оба транспортных средства вылетели за пределы автодороги.

ЧП случилось в 8 утра. Очевидцы пишут в социальных сетях, что водитель припаркованного грузовика получил тяжелые травмы и был госпитализирован. По словам свидетелей ДТП, в это время дорога была достаточно скользкой, что могло повлиять на условия дорожного движения.

Канал Piter.TV публикует видео с места аварии. По нему можно составить представление о тяжести столкновения двух большегрузов.

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург