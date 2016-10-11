У петербургского коллектора угнали автомобиль с полным баком бензина

Коллектор из Петербурга "подготовил" машину для угонщиков.

Петербургский коллектор стал жертвой угонщиков. У мужчины похитили собственный автомобиль. Потерпевший рассказывает, что он как раз накануне залил полный бак бензина.

Инцидент произошел днем 6 ноября. Мужчина оставил свой Jeep Grand Cherokee в одном из дворов по улице Ушинского. Сообщается, что у иномарки было поцарапано левое крыло и дверь, а также на корпусе автомобиля имелась вмятина.

Автовладелец рассказал, что машина была застрахована, а также находилась под сигнализацией. Директор коллекторского агентства оценил материальный ущерб в два миллиона рублей.

По данному преступлению возбуждено уголовное дело. Оперативники выяснили, что угон именно того автомобиля был спланирован. Злоумышленники заблаговременно заклеили видеоглазок, расположенный на двери охранного агентства, напротив которого стояла машина, поэтому запечатлеть лица преступников не удалось.