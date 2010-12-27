Пассажиры: в Петербурге станцию метро "Девяткино" открыли спустя полтора часа

В Петербурге станция метро "Девяткино" работает в обычном режиме.

Станцию метро "Девяткино" в Петербурге открыли спустя полтора часа. Об этом сообщили очевидцы. По их словам, в перид закрытой станции, поезда следовали до метро "Академическая", при этом приходилось ждать другой поезд около 10 минут.

Выяснилось, что в метро проводилась проверка из-за брошенного на пути свертка.

Напомним, что в 15.45 жители района Девяткино не могли уехать из-за закрытия лишь одной станции метро, находящийся в этом районе. Также известно, что закрывали станцию по техническим причинам.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург