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Пассажиры: в Петербурге станцию метро "Девяткино" открыли спустя полтора часа
Сегодня, 17:33
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Shdaria
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Пассажиры: в Петербурге станцию метро "Девяткино" открыли спустя полтора часа

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В Петербурге станция метро "Девяткино" работает в обычном режиме.

Станцию метро "Девяткино" в Петербурге открыли спустя полтора часа. Об этом сообщили очевидцы. По их словам, в перид закрытой станции, поезда следовали до метро "Академическая", при этом приходилось ждать другой поезд около 10 минут. 
 
Выяснилось, что в метро проводилась проверка из-за брошенного на пути свертка. 
 
Напомним, что в 15.45 жители района Девяткино не могли уехать из-за закрытия лишь одной станции метро, находящийся в этом районе. Также известно, что закрывали станцию по техническим причинам. 
 
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург
Теги: девяткино открыли , метро спб , станция метро девяткино
Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб

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