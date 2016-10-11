Видео: преступники и ДПС устроили погоню с аварией в Красном Селе

В Красном Селе сотрудники ДПС несколько минут гонялись за правонарушителями на "Лада Гранта". Погоня закончилась ДТП и задержанием хулиганов.

Сегодня, 7 ноября, на юге Санкт-Петербурга произошла затяжная погоня сотрудников ДПС за правонарушителями на серой "Ладе Гранта". ЧП попало на видео камер наблюдения, ролик уже появился в социальных сетях. По нему можно восстановить ход событий и разглядеть момент задержания нарушителей закона.

По словам очевидцев, эта погоня разворачивалась на Стрельнинском шоссе, проспекте Ленина и прилегающих улицах Красносельского района. И преступники, и полиция перемещались на машинах "Лада Гранта". Люди уверяют, что преступники во время погони нарушали ПДД и несколько раз чуть не сбили людей. Впрочем, их любовь к риску и высоким скоростям закончилась плачевно: нарушители врезались в фургон и не смогли продолжить "гонку".

В этом же месте экипаж ДПС нагнал своих оппонентов, они были задержаны. Местные жители уже предположили, что в салоне автомобиля находились мужчина и женщина, известные по другим преступлениям в этом районе. Сообщается, что месяц назад некая парочка на "Лада Гранта" устроила серию краж. По описанию, они перемещались на точно такой же машине.

Ранее мы писали, что в Линево подростки сбили на пешеходном переходе человека и скрылись.

Видео: tkollaps.ru