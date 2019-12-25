Профсоюз намерен защищать права хвостатых.

В Петербурге создадут профсоюз музейных котов. Как рассказали "Невские новости" со ссылкой на пресс-секретаря эрмитажных котов Марию Халтунен, это будет сделано совместно с "Республикой кошек".

Суть деятельности профсоюза – в защите прав четвероногих. По словам Халтунен, им хочется добиться узаконивания положения котов в музеях и других культурных учреждениях, а также вести подсчет учреждений, где живут коты. Дата создания кошачьего профсоюза будет известна примерно в начале лета.

Также в Петербурге пройдет перепись питомцев, живущих в культурных учреждениях города. Акция призывает относиться к музейным котам как к полноценным сотрудникам, которые ловят мышей и создают позитивный климат в учреждениях. Об этом на конференции ТАСС заявила пресс-секретарь "Республики кошек" Ольга Титович. Акцию хотят сделать не только праздничной, но и поднимающей острые социальные вопросы о взаимодействии людей и животных в Петербурге. Титович подчеркнула, что вопросы стерилизации, вакцинирования, питания котов актуальны до сих пор.

По итогам переписи в Петербурге создадут "карту котокультурных мест", где появятся истории тех или иных музейных котов, их места "работы" и интересные факты.

Фото: Piter.TV