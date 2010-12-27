Города России встретят гостей ЧМ-2018 с пустыми прилавками в магазинах

В период мундиаля будут затруднены поставки продовольствия в крупные города.

Ограничения в движении грузового транспорта во время проведения чемпионата мира по футболу может привести к перебоям с поставками продовольствия. Об этом сообщает "Коммерсантъ"

По распоряжению местных властей в период мундиаля ограничат движение грузового транспорта в принимающих ЧМ-2018 городах. Эти меры предусмотрены президентским указом от 9 мая 2017 года для обеспечения безопасности болельщиков. В частности, фуры не проедут к стадионам Ростова-на-Дону и Самары.

В связи с этим производители продуктов питания и ретейлеры обратились к местным властям, чтобы им рассказали обо всех ограничениях и как можно скорее. Среди авторов письма – Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко"), Национальная мясная ассоциация, Руспродсоюз. Они сообщают, что все эти ограничения затрудняют доставку продуктов. Это может привести к колоссальным потерям для производителей, а также к нехватке еды для покупателей в крупных городах.

Ранее мы писали, что в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года Роспотребнадзор проверил гостиницы и отели и выявил 561 случай завышения цен.

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