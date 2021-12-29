Президент Путин поздравил всех с Новым годом на итальянском языке в «Вечернем Урганте»

Ролик был сделан при помощи технологии дипфейк.

Авторы передачи "Вечерний Ургант" сняли новогодний спецвыпуск "Чао, 2021!", сделанный в стиле музыкального фестиваля на итальянском языке. В шоу помимо песенных номеров показали поздравление Владимира Путина на иностранном языке на фоне Колизея. Ролик был сделан при помощи технологии дипфейк.

Глава государства отметил, что 2021 год был непростым, однако трудности только сплотили соотечественников. Он также добавил, что у нас большая прекрасная страна, и, "если мы захотим что-то сделать, мы это сделаем".

В спецвыпуске шоу ведущий Иван Ургант предстал в образе Джованни Урганти, а его коллеги Александр Гудков, Дмитрий Хрусталёв и Алла Михеева назвали себя Алессандр Гуддини, Маттео Хрустальди и Аллегра Микеле.

Видео: YouTube / Вечерний Ургант