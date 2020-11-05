Первый сериал Федора Бондарчука "Псих" стартует в сети

Главную роль в 8-серийном проекте сыграл Константин Богомолов.

В четверг, 5 ноября, на видеосервисе more.tv состоится премьера первого сериала Федора Бондарчука "Псих". Главную роль в 8-серийном проекте сыграл Константин Богомолов. Об этом пишет ТАСС.

Авторы психологической драмы хотели поднять тему всеобщей зависимости и показать одиночество современного человека в мире "всеобщей нацеленности на счастье". Сюжет рассказывает об успешном психотерапевте Олеге из Москвы, которому, как оказалось, самому нужна помощь. Кризис среднего возраста, жизнь с мамой в 40 лет, потеря самоуважения и зависимость от медикаментов оказывают сильное влияние на психическое состояние специалиста. К тому же, больше года назад пропала его жена.

Автором сценария стала жена режиссера Федора Бондарчука Паулина Андреева. Подготовка к проекту проходила в период самоизоляции, съемки сериала начались в июне.

Кроме Константина Богомолова в сериале сыграли Елена Лядова, Роза Хайруллина, Олег Меньшиков, Аня Чиповская, Игорь Верник и другие актеры.

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Видео: YouTube / more tv