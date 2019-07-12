Блогер и мама двоих детей завоевала титул "Миссис Санкт-Петербург – 2020"

За победу боролись почти 50 конкурсанток, около трети из них – многодетные мамы.

Накануне в Петербурге прошел финал конкурса красоты "Миссис Санкт-Петербург – 2020". Самой красивой замужней женщиной города стала блогер и мама двоих детей Валерия Тулаева. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.

За титул боролись почти 50 конкурсанток, около трети из них – многодетные мамы. Принять участие в конкурсе красоты могли все желающие. Финалисток выбирали из 350 претенденток, среди которых были врачи, кандидаты наук, домохозяйки и пр.

Строгих требований к конкурсанткам не было. Стандарты красоты 90-60-90 здесь были не актуальны. Обязательным было лишь наличие справки с отрицательным результатом теста на коронавирус.

Кастинги проходили с декабря 2019 года. Подготовка к финалу началась в сентябре 2020 года. В финале участницы показали общий танец, самопрезентацию и творческий номер. Зрителей на мероприятие не допустили.

Ранее мы писали, что Пригожин обвинил Моргенштерна и Шнурова в уродовании молодежи.

Фото: Instagram / valeriya_tulaeva