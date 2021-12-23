Состоялась премьера музыкального мультфильма "Зверопой 2"

Персонажей озвучили Риз Уизерспун, Мэттью Макконахи, Скарлетт Йоханссон и другие голливудские звезды.

В четверг, 23 декабря, в российский прокат вышло продолжение музыкального мультфильма "Зверопой". Режиссером второй части стал Гарт Дженнингс.

Тяжело быть продюсером, особенно если ты коала, и у тебя лапки. Еще сложнее, когда твоя верная помощница древнее печатной машинки. И совсем не весело, когда твоя труппа – это танцующий без остановки пухляш, колючая девочка-панк, застенчивая школьница, верзила-гангстер и многодетная мама, чьи дети – поросята в прямом смысле слова. Рецепт успеха прост — рвануть в мировую столицу развлечений, завербовать легендарного рок-музыканта и взорвать сцену новым шоу.

Персонажей озвучили известные голливудские звезды. Так, слониха Мина говорит голосом Тори Келли, свинья Розита голосом Риз Уизерспун, а горилла Джонни – Тэрона Эджертона. Свина Гюнтера озвучил Ник Кролл, коалу Бастера Муна – Мэттью Макконахи, дикобразиху Эш – Скарлетт Йоханссон.

Ранее в прокат вышел приключенческий фильм "Последний богатырь: Посланник тьмы".

Видео: YouTube / IlluminationRus