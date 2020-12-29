Премьера фильма от Sony "Морбиус" с Джаредом Лето перенесена на осень 2021 года

Изначально картина должны была выйти в кинотеатрах 19 марта 2021 года.

Компания Sony вновь отложила премьеру киноленты "Морбиус" с Джаредом Лето в главной роли. Об этом сообщило издание Variety.

Представители компании заявили, что теперь премьеру фильма стоит ожидать только 8 октября 2021 года. Перенос кинопремьеры связан с последствиями пандемии коронавируса. Аналитики считают, что не все зрители готовы возобновить походы в кино.

Напомним, что изначально картина должна была выйти 19 марта 2021 года.

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Фото: кадр из трейлера