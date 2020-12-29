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Премьера фильма от Sony "Морбиус" с Джаредом Лето перенесена на осень 2021 года
Сегодня, 13:28
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IRINA_CHALKINA

Премьера фильма от Sony "Морбиус" с Джаредом Лето перенесена на осень 2021 года

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Изначально картина должны была выйти в кинотеатрах 19 марта 2021 года.

Компания Sony вновь отложила премьеру киноленты "Морбиус" с Джаредом Лето в главной роли. Об этом сообщило издание Variety.

Представители компании заявили, что теперь премьеру фильма стоит ожидать только 8 октября 2021 года. Перенос кинопремьеры связан с последствиями пандемии коронавируса. Аналитики считают, что не все зрители готовы возобновить походы в кино. 

Напомним, что изначально картина должна была выйти 19 марта 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что вышел тизер сериала "Великий уравнитель".

Фото: кадр из трейлера

Теги: sony, джаред лето, кино, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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