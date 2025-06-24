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Вышел трейлер фильма "Ледяной драйв 2: Дорога в небо" с Лиамом Нисоном

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Мировая премьера состоится 27 июня.

Студия Vertical представила трейлер фильма "Ледяной драйв 2: Дорога в небо". Режиссером картины выступил Джонатан Хенсли.

Фильм является продолжением "Ледяного драйва", вышедшего в 2021 году. Сиквел продолжит историю дальнобойщика Майка Маккэнна, который отправился с группой туристов на гору Эверест. На них нападают преступники с целью похитить одного преступников.

В главных ролях сыграли Лиам Нисон, Фань Бинбин, Бернард Карри, Джефф Моррелл и другие. Мировая премьера состоится 27 июня.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер мелодрамы "Свадьба моей мамы".

Видео: YouTube / Vertical

Теги: vertical, ледяной драйв 2 дорога в небо, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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