Вышел трейлер фильма "Ледяной драйв 2: Дорога в небо" с Лиамом Нисоном

Мировая премьера состоится 27 июня.

Студия Vertical представила трейлер фильма "Ледяной драйв 2: Дорога в небо". Режиссером картины выступил Джонатан Хенсли.

Фильм является продолжением "Ледяного драйва", вышедшего в 2021 году. Сиквел продолжит историю дальнобойщика Майка Маккэнна, который отправился с группой туристов на гору Эверест. На них нападают преступники с целью похитить одного преступников.

В главных ролях сыграли Лиам Нисон, Фань Бинбин, Бернард Карри, Джефф Моррелл и другие. Мировая премьера состоится 27 июня.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер мелодрамы "Свадьба моей мамы".

Видео: YouTube / Vertical