Вышел трейлер фильма "Ледяной драйв 2: Дорога в небо" с Лиамом Нисоном

Студия Vertical представила трейлер фильма "Ледяной драйв 2: Дорога в небо". Режиссером картины выступил Джонатан Хенсли.
Фильм является продолжением "Ледяного драйва", вышедшего в 2021 году. Сиквел продолжит историю дальнобойщика Майка Маккэнна, который отправился с группой туристов на гору Эверест. На них нападают преступники с целью похитить одного преступников.
В главных ролях сыграли Лиам Нисон, Фань Бинбин, Бернард Карри, Джефф Моррелл и другие. Мировая премьера состоится 27 июня.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер мелодрамы "Свадьба моей мамы".
Видео: YouTube / Vertical
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