Вышел трейлер мелодрамы "Свадьба моей мамы"

Кинокомпания Vertical представила трейлер фильма "Свадьба моей мамы". Режиссером картины выступила Кристин Скотт Томас.
Сюжет расскажет историю трех сестер, которым не везет в любви. Они собираются вместе, чтобы выдать замуж свою мать и пересмотреть свое прошлое.
В главных ролях сыграли Скарлетт Йоханссон, Сиенна Миллер, Эмили Бичем и другие. Мировая премьера состоится 8 августа.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Избавь меня от небытия" про Брюса Спрингстина.
Видео: YouTube / Vertical
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