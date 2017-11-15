Вышел трейлер мелодрамы "Свадьба моей мамы"

Мировая премьера состоится 8 августа.

Кинокомпания Vertical представила трейлер фильма "Свадьба моей мамы". Режиссером картины выступила Кристин Скотт Томас.

Сюжет расскажет историю трех сестер, которым не везет в любви. Они собираются вместе, чтобы выдать замуж свою мать и пересмотреть свое прошлое.

В главных ролях сыграли Скарлетт Йоханссон, Сиенна Миллер, Эмили Бичем и другие. Мировая премьера состоится 8 августа.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Избавь меня от небытия" про Брюса Спрингстина.

Видео: YouTube / Vertical