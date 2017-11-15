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Вышел трейлер мелодрамы "Свадьба моей мамы"

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Мировая премьера состоится 8 августа.

Кинокомпания Vertical представила трейлер фильма "Свадьба моей мамы". Режиссером картины выступила Кристин Скотт Томас.

Сюжет расскажет историю трех сестер, которым  не везет в любви. Они собираются вместе, чтобы выдать замуж свою мать и пересмотреть свое прошлое.

В главных ролях сыграли Скарлетт Йоханссон, Сиенна Миллер, Эмили Бичем и другие. Мировая премьера состоится 8 августа.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Избавь меня от небытия" про Брюса Спрингстина.

Видео: YouTube  / Vertical

Теги: vertical, свадьба моей мамы, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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