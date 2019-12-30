Предстоящие выходные в Петербурге могут стать рекордно теплыми

Прогнозом погоды на своей странице в соцсети Facebook поделился синоптик Михаил Леус.

Погода в конце текущей недели и начале следующей будет разной, отмечает синоптик.

Предстоящую субботу, 10 января, Петербург встретит под влиянием антициклона. Погода будет облачная с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью составит 2-4 градуса со знаком "минус", а днем потеплеет до нуля градусов.

В воскресенье, 11 января, Северная столица окажется в теплом секторе циклона. Погода станет облачной и дождливой. Ночью температура воздуха будет колебаться у нулевой отметки, а днем потеплеет еще больше – до 4-6 градусов. При этом погода может побить рекорд тепла 2009 года, когда в городе было в среднем +5,1 градуса.

В начале следующей недели в Петербурге снова похолодает, будут осадки и +1...+3 градуса в течение суток. Порывистый ветер примет западное направление со скоростью 5-10 м/с.

Ранее мы показали, что в Петербурге можно сдать на переработку новогодние ели в помощь диким животным.

Фото: Piter.tv