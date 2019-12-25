Председатель Симоновского суда, в котором рассматривается дело Навального, подал в отставку

Детишин может уйти с должности председателя Симоновского суда уже 1 марта 2021 года.

Председатель Симоновского суда Москвы, в котором рассматривается дело Навального, Вячеслав Детишин подал в отставку. Об этом сообщается Квалификационная коллегия судей Москвы. Заседание коллегии состоялось 28 января.

Текст решения пока не публиковался. Таким образом, Детишин может уйти с должности председателя Симоновского суда уже 1 марта 2021 года.

Вячеслав Детишин возглавлял Симоновский суд Москвы с 2015 года.

Ранее Лавров выразил надежду на честное обсуждение с главой МИД Швеции ситуации с Навальным.

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