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Председатель Симоновского суда, в котором рассматривается дело Навального, подал в отставку
Сегодня, 12:11
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matveyvn

Председатель Симоновского суда, в котором рассматривается дело Навального, подал в отставку

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Детишин может уйти с должности председателя Симоновского суда уже 1 марта 2021 года.

Председатель Симоновского суда Москвы, в котором рассматривается дело Навального, Вячеслав Детишин подал в отставку. Об этом сообщается Квалификационная коллегия судей Москвы. Заседание коллегии состоялось 28 января.

Текст решения пока не публиковался. Таким образом, Детишин может уйти с должности председателя Симоновского суда уже 1 марта 2021 года.

Вячеслав Детишин возглавлял Симоновский суд Москвы с 2015 года.

Ранее Лавров выразил надежду на честное обсуждение с главой МИД Швеции ситуации с Навальным.

Фото: pixabay.com

Теги: навальный, симоновский суд, суд
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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