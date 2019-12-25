Пожилые жители Васильевского острова получат бесплатные продуктовые наборы

В них входят крупы, сахар, яйца, консервы и что-то к чаю.

Бизнесмены Василеостровского района решили оказать помощь пенсионерам, обеспечив их бесплатными продуктовыми наборами на период самоизоляции. Об этом сообщил заместитель главы администрации района Игорь Пономарев.

В состав продуктовых наборов, которые получат пенсионеры, многодетные семьи и инвалиды, входят крупы, сахар, что-то к чаю, яйца и консервы, а также памятка с телефонами экстренной помощи. И всё это абсолютно бесплатно.

"Один из крупных бизнесменов Василеостровского района обратился с вопросом, чем он может помочь. Мы предложили, что, если есть такая возможность, то помощь должна идти социально незащищенным группам населения: это ветераны, инвалиды, лица старше 65 лет, многодетные семьи. Те люди, у которых есть риск заболеть", ― пояснил Игорь Пономарев.

Теперь в районных социальных службах составят список льготников, которым необходимы наборы, а волонтёры их соберут, погрузят в машины и доставят по адресам.

Замглавы района отметил, что бизнесмены всё чаще проявляют подобные инициативы, особенно в такое непростое время. Пономарёв, безусловно соблюдая все меры безопасности, то есть в маске и перчатках, лично участвовал в доставке нескольких наборов.

Одна из пенсионерок, Ирина Вячеславовна Королева, среди прочих получила такой продуктовый набор. Правда, на порог она представителей администрации не пустила, потому что строго соблюдает режим самоизоляции, но осталась очень довольна заботой и поблагодарила за проявленное внимание.