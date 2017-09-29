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На пожаре на железнодорожной станции в Москве погибли два человека

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Накануне в Москве на запасном пути железнодорожной станции в одном из вагонов произошел пожар. В результате ЧП погибли два человека.

Как сообщает "Росбалт", на московской железнодорожной станции в одном из вагонов вспыхнуло пламя.

ЧП произошло на станции "Москва-Сортировочная-Киевская". Пожар удалось потушить, но в обгоревшем вагоне были найдены два трупа.

Огонь охватил 20 кв. м. По некоторым данным, с огнем боролся пожарный поезд.

Теги: новости москвы , новости россии , происшествия
Категории: Новости России

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