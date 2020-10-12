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Полуденный залп из пушки Петропавловской крепости дали медики
Сегодня, 19:11
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smirenny

Полуденный залп из пушки Петропавловской крепости дали медики

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Вечером Дворцовый мост подсветят красно-синими цветами, а на сцене БКЗ "Октябрьский" пройдет праздничный концерт.

В среду, 28 апреля, из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в честь Дня работника скорой медицинской помощи медики дали полуденный залп. 

Также вечером в честь праздника в красно-синие цвета изменят подсветку Дворцового моста, поделилась пресс-служба комитета по здравоохранению. Особая подсветка появится и на Большом проспекте Петроградской стороны.

На Аллее памяти медработников высадили деревья, а в в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе и на Автобазе скорой и неотложной помощи наградили сотрудников за особые отличия. На сцене БКЗ "Октябрьский" пройдет праздничный концерт.

Ранее мы писали, что Беглов рассказал президенту о борьбе с COVID-19 в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: день работника скорой помощи, полуденный выстрел из пушки
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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