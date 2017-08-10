Полуденный выстрел в Петербурге посвятили Дню строителя

Выстрел из пушки произвела команда из трех поколений строителей.

В четверг, 6 августа, полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости посвятили Дню строителя.

Выстрел произвела команда из трех поколений: ветеран отрасли, студент и победители конкурсов профессионального мастерства. Специалист по охране труда строительной компании поделился, что старается поднимать престиж профессии, чтобы новые мастера приходили на работу и получали удовольствие. Из-за эпидемиологической обстановки программу праздника решили скорректировать.

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