Полуденный выстрел в Петербурге посвятили Дню строителя

В четверг, 6 августа, полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости посвятили Дню строителя.
Выстрел произвела команда из трех поколений: ветеран отрасли, студент и победители конкурсов профессионального мастерства. Специалист по охране труда строительной компании поделился, что старается поднимать престиж профессии, чтобы новые мастера приходили на работу и получали удовольствие. Из-за эпидемиологической обстановки программу праздника решили скорректировать.
Ранее мы писали, что выборгский велогонщик занял третье место на соревнованиях во Франции.
Фото: pixabay
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