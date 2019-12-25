Выборгский велогонщик занял третье место на соревнованиях во Франции

Он вышел в финал вместе с колумбийцем Эганом Берналь и еще одним россиянином Павлом Сиваковым.

Выборгский велогонщик Александр Власов занял третье место на соревнованиях La Route d"Occitanie во Франции. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Он вышел в финал вместе с колумбийцем Эганом Берналь и еще одним россиянином Павлом Сиваковым. 44-я профессиональная многодневная велогонка La Route d"Occitanie проходила с 1 по 4 августа. В гонке приняла участие 21 команда. Уроженец Выборга представлял команду "Астана".

Велогонка La Route d"Occitanie стала первой после возобновления сезона.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области