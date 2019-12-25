  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости прозвучал в честь 90-летия комздрава
Сегодня, 15:48
108
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости прозвучал в честь 90-летия комздрава

0 0

Ленинградский отдел здравоохранения открыли в декабре 1931 года.

В четверг, 23 декабря, в пресс-службе комитета по здравоохранению сообщили, что сегодня полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости прозвучал в честь 90-летия комитета.

Отмечается, что Ленинградский городской отдел здравоохранения был образован 20 декабря 1931 года. В честь юбилея в Смольном прошла торжественная церемония

В честь юбилейной даты сотрудникам комитета, медикам и строителям корпуса-трансформера больницы Святого Георгия вручили награды Министерства здравоохранения РФ, почетные грамоты, а также благодарности губернатора Петербурга и Законодательного собрания.

Фото: Комздрав СПб / Телеграм

Теги: комитет по здравоохранению, петербург, полуденный выстрел из пушки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии