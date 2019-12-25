Полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости прозвучал в честь 90-летия комздрава

Ленинградский отдел здравоохранения открыли в декабре 1931 года.

В четверг, 23 декабря, в пресс-службе комитета по здравоохранению сообщили, что сегодня полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости прозвучал в честь 90-летия комитета.

Отмечается, что Ленинградский городской отдел здравоохранения был образован 20 декабря 1931 года. В честь юбилея в Смольном прошла торжественная церемония.

В честь юбилейной даты сотрудникам комитета, медикам и строителям корпуса-трансформера больницы Святого Георгия вручили награды Министерства здравоохранения РФ, почетные грамоты, а также благодарности губернатора Петербурга и Законодательного собрания.

Фото: Комздрав СПб / Телеграм