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Комитет по здравоохранению Петербурга отмечает 90-летний юбилей
Сегодня, 14:13
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Комитет по здравоохранению Петербурга отмечает 90-летний юбилей

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Ленинградский городской отдел здравоохранения был образован 20 декабря 1931 года.

Комитет по здравоохранению Петербурга отмечает свой 90-летний юбилей. В честь него в Смольном прошла торжественная церемония, в которой приняли участие губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский. Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе городской администрации. 

По словам Беглова, именно на плечи сотрудников легла основная нагрузка по борьбе с пандемией: необходимо было "организовать процесс лечения и тестирования, подготовить специалистов и укрепить первичное звено, создать лаборатории ПЦР, открыть временный госпиталь и переформатировать стационары под ковид, затем организовать вакцинацию". По словам главы города, комитет справился с этими задачами. 

В честь юбилейной даты сотрудникам комитета, медикам и строителям корпуса-трансформера больницы Святого Георгия вручили награды Министерства здравоохранения РФ, почетные грамоты, а также благодарности губернатора Петербурга и Законодательного собрания.

Ранее свой юбилей отметил комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: комитет по здравоохранению, юбилей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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