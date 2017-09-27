Полтавченко объяснил, почему на Невском можно проводить крестный ход, но нельзя митинги

Губернатор Петербурга ответил на запрос депутата ЗакСа Бориса Вишневского о проведении мероприятий на Невском проспекте. Парламентария интересовало, почему на главной улице согласовали крестный ход.

Глава города Георгий Полтавченко ответил на депутатский запрос Бориса Вишневского. В документе говорится о том, как был согласован крестный ход 12 сентября. Депутат обратил внимание губернатора на то, что на главной улице Северной столицы запрещены публичные мероприятия в рамках закона о митингах.

Губернатор написал. Что о проведении шествия было подано уведомление от петербургской епархии. Полтавченко отметил, что в городском законе, ограничивающем публичные акции на невском, есть исключение для религиозных обрядов и культурных мероприятий. При этом глава города отметил, что исключать Невский из списка мест с запретом для публичных мероприятий нецелесообразно.

"Это, кстати, означает, что изъятие религиозных мероприятий из сферы действия петербургского закона о митингах не соответствует федеральному закону. И его надо отменять – о чем и напишу прокурору города, предложив внести протест", - написал Вишневский в Facebook.

Видео: Instagram / istrongeron